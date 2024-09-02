За новым электрокаром Xpeng по цене Vesta выстроилась многотысячная очередь

Xpeng Mona M0 по цене Lada Vesta собрала 30 тысяч заказов за 48 часов. Об этом объявил генеральный директор Xpeng Хэ Сяопэн в рамках открытия автосалона в Чэнду. По его словам, новинкой интересуется в основном молодая аудитория: 55 процентов из тех, кто оформил предзаказ на электромобиль, младше 30 лет, и 61 процент — это мужчины. Цены на Mona M0 стартуют в Китае с отметки 119,8 тысячи юаней, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня составляет 1,5 тысячи рублей — примерно столько же в России стоит новая Lada Vesta не в самой бедной комплектации.

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Для того, чтобы оформить заявку на Mona M0, нужно было внести депозит в размере 99 юаней (чуть больше 1 тысячи рублей). Тем, кто оформит заказ в числе первых, пообещали дать скидку в три тысячи юаней (36 тысяч рублей) при покупке электромобиля. На тот момент цены еще не озвучили, но предполагалось, что стоить модель будет меньше 200 тысяч юаней. Когда Xpeng рассекретил прайс-лист, оказалось, что Mona M03 дешевле ожидаемого: в зависимости от версии электрокар обойдется в 119 800, 129 800 и 155 800 юаней, что эквивалентно 1,5, 1,66 и 1,99 миллиона рублей соответственно.

Электрокар начального уровня оснащен электромотором мощностью 190 лошадиных сил и батареей емкостью 51,8 киловатт-часа, обеспечивающей до 515 километров хода на одном заряде. Два других варианта приводит в движение 218-сильный мотор, а емкость батареи увеличена до 62,2 киловатт-часа. Отличается запас хода — 620 километров у «среднего» и 580 у «топового» исполнения.

MONA в названии модели — это аббревиатура, которая расшифровывается как Made Of New AI или «сделанный на основе нового искусственного интеллекта». У Mona M03 вместительный багажник на 621 литр и коэффициент лобового сопротивления, равный 0,194. Приводятся и другие цифры: например, каждая фара состоит из 300 светодиодов, площадь панорамной крыши составляет 1,22 квадратного метра, а размер колесных дисков — 18 либо 19 дюймов. По всему кузову установлены два десятка различных датчиков.

Несмотря на относительно скромную цену, комплектации у модели далеко не бедные. В список оснащения входят атмосферная подсветка с 256 вариантами цветов, аудиосистема с 18 динамиками, голосовой ассистент на основе искусственного интеллекта, беспроводная зарядка для смартфонов и мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном.