Наследник основателя Chrysler хочет выкупить бренд у концерна Stellantis

Правнук основателя Chrysler предлагает концерну Stellantis выкупить бренд.

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При этом корпорация не знает, прекращать ли выпуск единственной модели марки – минивэна Pacific, или же продолжить производство автомобилей культового бренда. По мнению Фрэнка Б. Родса-младшего, руководство Stellantis не уделяет должного внимания Chrysler, автомобили которого могут стать современными.

Вместе с умирающей компанией правнук основателя предлагает выкупить бренды Dodge, Plymouth и Mopar, которые ранее входили в Chrysler. По словам бизнесмена, действия руководства Stellantis убивает автомобильную историю США.

Фрэнк Б. Родс-младший заявил, что для развития компании необходимо внедрять новые технологии, которые должны быть переплетены с самобытной историей брендов. Правильное сочетание традиций и инноваций позволит возродить культовые для американцев машины.

В настоящее время энтузиаст пытается найти инвесторов, которые поддержат идею выкупа Chrysler, Dodge и Plymouth у Stellantis. Бизнесмен считает, что на первом этапе развитию брендов поможет выпуск гибридных автомобилей, которые станут мостом между прошлым и будущим.

Ранее акционеры подали в суд на концерн Stellantis за сокрытие данных о снижении прибыли. На фоне событий акция альянса резко упали.