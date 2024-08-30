В Ижевске выпустили 10-тысячный Lada Largus

Корпоративное сообщество «На заводе» Вконтакте опубликовало ролик, посвященный выпуску 10-тысячного Largus на заводе в Ижевске. Им стал пятиместный универсал в серебристом цвете кузова с восьмиклапанным мотором 1.6 и «механикой». Производство «Ларгуса» на этой площадке было запущено 15 мая нынешнего года. То есть, выпустить 10 тысяч машин удалось чуть больше чем за 3,5 месяца.

Ранее Lada Largus производили на заводе АвтоВАЗа в Тольятти, а ижевское предприятие выпускало Lada Vesta. Компания решила поменять их местами: сборку флагмана перенесли на тольяттинский конвейер, а Largus отправили в Удмуртию. Причиной стала растущая загрузка главной площадки, пояснял АвтоВАЗ.

Перенос «Ларгуса» оказался вдвое дороже: адаптация конвейера под Vesta обошлась примерно в миллиард рублей, а под Largus — в два миллиарда. Однако АвтоВАЗ рассчитывает, что крупные инвестиции значительно окупятся.

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Largus ижевского производства отличаются от тольяттинских конструкцией подвески. Кроме этого, недавно АвтоВАЗ повысил качество сварки кузовов, разместив на линии сборки два современных сварочных робота.

Тысячный экземпляр Largus в Ижевске собрали 10 июня — через 3,5 недели после начала производства. АвтоВАЗ планировал выпустить 40-50 тысяч штук до конца 2024 года, однако такими темпами машин будет меньше: выпуская по 10 тысяч штук за 3,5 месяца, автогигант успеет собрать не больше 22 тысяч.

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