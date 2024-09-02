Мошенник угнал раритетный Ford Torino у звезды сериала «Во все тяжкие»

Голливудский актер Аарон Пол лишился Ford Torino 1969 года из-за мошенника. Звезда сериала «Во все тяжкие» и фильма «Жажда скорости» обратился в мастерскую с просьбой модернизировать свой Torino. Выслушав пожелания владельца, механик сказал, что ему не о чем переживать и все будет сделано в лучшем виде. Однако уже несколько лет киноактер не знает, где находится его винтажный автомобиль.

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Аарон Пол получил Ford Torino в подарок от киностудии DreamWorks около десяти лет назад. Актер приехал на автомобиле в роли своего персонажа на премьеру фильма Need for Speed. Спустя некоторое время, Пол обратился в мастерскую с желанием модифицировать машину. Каждый раз, когда сроки окончания работ приближались, механик звонил кинозвезде, предлагая все новые улучшения.

В конце концов актер заподозрил неладное. После того, как у него не получилось связаться с механиком, Пол лично отправился в салон. Однако на месте Аарон не нашел ни мастерской, ни тем более своего автомобиля. Актер до сих пор не знает местонахождение лжемеханика и своего Ford Torino.

В конце июля мошенники попытались украсть деньги, прикинувшись руководителями Ferrari. Злоумышленники попытались убедить сотрудника компании перевести средства на «защищенный счет».