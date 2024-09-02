Непримечательный 23-летний Ford Focus продали дороже нового Ford Mustang

За 20-летний хэтчбек Ford Focus первого поколения заплатили 3,6 миллиона рублей. Торги провел аукционный дом Bring a Trailer. Таким образом, 23-летний автомобиль обошелся покупателю на восемь тысяч долларов дороже нового Ford Mustang. Столь внушительная сумма объясняется техническими модификациями машины. В рамках тюнинг-работ модель получила компрессорный 600-сильный V8.

© Motor.ru

Подготовкой хот-хэтча занималось ателье Seyfer Specialties, которое и владело автомобилем до прошедшего аукциона. В результате множественных доработок Focus получил пятилитровый V8 Coyote. За счёт установки шнекового компрессора Whipple отдачу мотора довели до 611 лошадиных сил. В паре с ним установлена пятиступенчатая «механика» Tremec T45.

Хэтчбек перевели на задний привод, установив неразрезной мост с параллелограммом Уатта сзади и кастомную подвеску на стойках Макферсон спереди. В редуктор установили дифференциал повышенного трения. Так же в списке модификаций появилась новая выхлопная система Magnaflow.

© Alec Paris Photography / Bring a Trailer

© Alec Paris Photography / Bring a Trailer

© Alec Paris Photography / Bring a Trailer

© Alec Paris Photography / Bring a Trailer

© Alec Paris Photography / Bring a Trailer

© Alec Paris Photography / Bring a Trailer

© Alec Paris Photography / Bring a Trailer

© Alec Paris Photography / Bring a Trailer

Внешне восьмицилиндровый хэтчбек почти в точности повторяет редкий серийный хот-хэтч Focus RS: от него заимствованы расширенные крылья и оригинальные бампера. Единственное отличие — это здоровенный горб в капоте, скрывающий крупный двигатель. А ещё по логотипам на тормозных механизмам можно догадаться, что они заимствованы от Ford Mustang Cobra. В салоне обращают на себя внимание сиденья-«ковши» Recaro, каркас безопасности и оригинальный щиток приборов.

В прошлом году старую Lada Niva оценили в Греции дороже нового BMW. Российский внедорожник прошел глубокую модернизацию.