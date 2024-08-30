Land Rover добавил современных технологий классическому Defender V8

Классический Land Rover Defender, выпуск которого прекратили ещё в 2016 году, получил новый пакет комплексной доработки от заводского подразделения Works Bespoke.

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Причем уже существующий автомобиль буквально перестраивают заново: возможна покраска кузова в любой цвет, установка новой радиаторной решетки и современных LED-фар, доступны стальные 16-дюймовые или легкосплавные 18-дюймовые колесные диски. Салон заново перешивается кожей (конечно, цвет в соответствии с пожеланиями заказчика), получает спортивные сиденья Recaro и новейшую магнитолу с небольшим 3,5-дюймовым дисплеем – чтобы не нарушить образ.

Однако самые главные изменения касаются именно техники. Интеграция атмосферного бензинового 5-литрового двигателя V8 на 405 л. и 515 Нм – это только начало! Ведь двигатель сочетается с современным 8-ступенчатым автоматом и, конечно, полным приводом.

Далее следует время доработок ходовой части Land Rover Defender: новые 4-поршневые тормоза Alcon должны обеспечить более эффективное торможение в соответствии с возможностями двигателя, а новые пружины Eibach и амортизаторы Bilstein должны улучшить ходовые качества в целом.

Если и этого мало, то как аксессуары предлагаются боковые подножки, дополнительное LED-освещение, экспедиционный багажник на крышу, лебедка и т.д.

Эти аксессуары могут еще существенно прибавить к уже и так немалой стоимости переоборудованного автомобиля Land Rover Defender Works Bespoke V8 – от 251 000 долларов США для трехдверной модели Land Rover Defender 90 и от 263 000 долларов США для пятидверного Land Rover Defender 110.