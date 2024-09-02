Представлен новый Hyundai Santa Fe с турбомотором и автоматом

Абсолютно новый Hyundai Santa Fe: теперь с турбомотором и автоматом. В Поднебесной на автосалоне в Чэнду открыли приём заявок на модель пятого поколения. Внешне и по салону китайский Santa Fe от совместного предприятия Beijing-Hyundai не отличается от «глобального»: те же рубленые формы кузова, те же двух- и трёхрядные компоновки с пятью, шестью или семью креслами. А вот техника оригинальная: с турбомотором сочетается классический автомат!

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«Глобальный» Hyundai Santa Fe доступен либо с «атмосферником» 2.5 и 8-ступенчатым автоматом, либо с турбомотором того же объёма с 8-ступенчатым преселективным «роботом». Но в Китае налоги считаются от рабочего объёма двигателя, поэтому было решено сделать ставку на 2,0-литровый агрегат. «Турбочетвёрка» G4NN развивает 247 сил и 353 Нм крутящего момента, тяга передаётся через 8-ступенчатую коробку передач с гидротрансформатором.

Большинство китайских Hyundai Santa Fe переднеприводные: в четырёх комплектациях из пяти ведущая только одна ось. Цены варьируются в диапазоне от 196 до 246 тысяч юаней (27,6- 34,6 тысячи долларов). На вершине линейки полноприводная топ-версия за 269 тысяч юаней (38 тысяч долларов): у такого кроссовера по умолчанию шестиместный салон с мультиконтурными креслами и полный набор электронных ассистентов.

За пределами Китая локальная модификация вряд ли появится. Дело в том, что в Россию пока целесообразнее ввозить кроссоверы из Казахстана, хотя у соседей модель дороже, зато доступна с другими агрегатами в более привычных полноприводных сочетаниях.