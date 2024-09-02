Smart показал премиальный электрический кроссовер #5

После реформирования Smart забросил городские микрокары и занялся более крупными машинами. На рынок уже вышли кроссоверы Smart#1 и Smart#3, но и они теперь кажутся маленькими на фоне нового Smart #5, премьера которого состоялась в Австралии.

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Облик машины уже давно не секрет: в концептуальном виде Smart #5 показали еще в апреле на Пекинском автосалоне, и серийный автомобиль от него почти не отличается. Но размеры все равно поражают! Длина – 4705 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1705 мм. А колесная база – 2900 мм. За доплату предложены производные аксессуары – экспедиционный багажник, боковые подножки, кофры и т.д.

Разработчики обещают ранее недосягаемое для автомобилей Smart пространство в салоне и возможности его трансформации. К примеру, все сиденья складываются в ровную поверхность, образуя два спальных места. В салоне также есть 34 отсека для мелочей, передний багажник на 72 литра и основной задний на 1530 л (со сложенным задним рядом).

Кроссовер Smart #5 – электромобиль, в основе которого лежит 800-вольтовая платформа Geely SEA (Sustainable Experience Architecture). Заявлены четыре модификации, из них две – с задним приводом и единственным электромотором мощностью 340 или 363 л.с.

Они отличаются емкостью тяговой батареи: 76 кВт⋅ч и 100 кВт⋅ч соответственно. А двухмоторные полноприводные версии по уровню пиковой мощности могут поспорить с электрическим Porsche Macan: 588 или 646 л.с. в зависимости от емкости аккумулятора.

Запас хода – от 570 до 740 км по китайскому циклу CLTC. Понятно, что Smart #5 получился тяжёлым: даже базовая версия в снаряженном состоянии тянет на 2250 кг, а двухмоторный вариант с большой батареей – это уже 2450 кг.