Hyundai обновил недорогой минивэн Custo на платформе Tucson. В Китае на автосалоне в Чэнду дебютировала версия 2024 модельного года. Цены выросли на неуловимые 1-2 процента (сразу предложены внушительные скидки), а дизайн экстерьера стал более «асфальтовым»: исчезли неокрашенные фрагменты бамперов и порогов, хрома стало больше. Техника прежняя: бензиновые четырёхцилиндровые турбомоторы 1.5 и 2.0 сочетаются с 8-ступенчатым автоматом и передним приводом.

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Кто на самом деле изобрел минивэн?

Hyundai Custo дебютировал в августе 2021 года, год назад такие минивэны стали поставлять в Россию, но бестселлером китайского рынка модель не стала. Вероятно, по этой причине рестайлинг чисто символический: поменяли только бамперы, накладки на дверях и порогах. Проще всего опознать новинку по отсутствию противотуманных фар, хромированным сеточкам воздухозаборников тормозов, многоспицевым дискам и кичливой вставке по низу заднего бампера.

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В салоне та же архитектура с портретно-ориентированным тачскрином и компактной панелью приборов. Предусмотрено семь мест по схеме 2+2+3 с «капитанскими» креслами второго ряда. Доступно три комплектации с базовым 1,5-литровым двигателем (170 сил, 253 Нм) и две версии со «старшим» 2,0-литровым агрегатом (236 сил, 353 Нм). Оба работают в связке с классическим 8-ступенчатым автоматом.

В Китае цены на обновлённые минивэны стартуют со 152 тысяч юаней (1,94 миллиона рублей), а топ-версия потянет на 201 тысячу юаней (2,56 миллиона рублей). Однако для россиян более выгодный вариант с импортом машин казахстанской сборки: у соседей Hyundai Custin собирают с апреля, а цены стартуют с 15,5 миллиона тенге (2,9 миллиона рублей).