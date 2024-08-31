В Казахстане продают новые автобусы Dongfeng по цене ПАЗ-3205. У соседей предложили бюджетные среднеразмерные пассажирские модели местной сборки. За DongFeng BWC6665GA5 с Семипалатинского автосборочного завода просят всего 19,9 миллиона тенге (3,74 миллиона рублей): столько в России стоит карбюраторный ПАЗ-32054 в начальной комплектации. Китайский 6,6-метровый автобус с двумя распашными дверями рассчитан на 45 пассажиров (18 мест для сидения).

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На классифайдах можно найти целую плеяду автобусов Dongfeng, которые по размеру, характеристикам и цене сопоставимы с российским бестселлером. «Китайцы» современнее и лучше оснащены: под капотом 3,0-литровый четырёхцилиндровый турбодизель Yuchai (116 лошадиных сил) экостандарта «Евро-5», тяга передается на заднюю ось через 5-ступенчатую «механику» Eaton.

© kolesa.kz

© kolesa.kz

У автобуса Dongfeng 90-литровый топливный бак, есть предпусковой подогреватель, мультируль и камера заднего вида. Компоновка классическая: высокий пол, кресла установлены на кронштейнах, предусмотрены стоячие места. Двадцать лет назад подобные китайские машины пытались конкурировать с продукцией ПАЗ и КаВЗ в России, но из-за невысокого качества и сложностей с комплектующими тогда этого сделать не удалось.

Сейчас китайские автобусы начали собирать в Казахстане, так что с обслуживанием и ремонтом может быть меньше сложностей. Однако даже у соседей гарантия пока символическая: всего 12 месяцев или 80 тысяч километров. Тем не менее Dongfeng настроен серьёзно: в России уже проходят сертификацию полноприводные бескапотные автобусы.