Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS. Об этом сообщает motor1.com. Такое решение руководство компании приняло из-за неудачных продаж.

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Отмечается, что перед своей «отставкой» текущий EQS пройдет обновление в 2025 году и получит 800-вольтовую систему для ускоренной зарядки.

По данным издания, преемником модели станет новое поколение S-Class. Автомобили будут выпускаться как с электрическими двигателями, так и в версиях с традиционными моторами внутреннего сгорания.

До этого Autocar сообщил, что автопроизводитель Fiat прекратил прием заказов на Fiat 500 Hybrid с бензиновым мотором в связи со снятием модели с производства.

Представитель Fiat в Великобритании подтвердил изданию, что прием заказов на Fiat 500 Hybrid прекращен, но у дилеров достаточно запасов, чтобы распродавать машины до Нового года. Аналогичная ситуация наблюдается с его спортивными версиями Abarth 595 и 695. Автомобиль выпускался в течение 17 лет, он был представлен в 2007 году.

При этом представленный в 2020 году электрический Fiat 500e остается в продаже.