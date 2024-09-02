В России замечены в продаже абсолютно новые Infiniti QX80

В России начали продавать абсолютно новые Infiniti QX80. На сайтах бесплатных объявлений появилась целая плеяда предложений с «восьмидесятками» третьего поколения. Дилеры с Дальнего Востока готовы привезти внедорожники по цене от 13,3 до 19,4 миллиона рублей. Разброс объясняется различиями в оснащении, а также разными путями доставки. За минимальную цену у нового Infiniti QX80 только задний привод и пружинная подвеска, пневмоподвеска — прерогатива топ-версий.

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Infiniti QX80 — новинка 2024 года, даже в США внедорожники появились у дилеров этим летом. За океаном цены стартуют с 82,5 тысячи долларов (7,5 миллиона рублей), а топ-версия Autograph потянет на 110,5 тысячи долларов (10 миллионов рублей). Однако прямые поставки из Северной Америки в Россию попадают под санкции, поэтому продавцам приходится придумывать альтернативные пути.

В третьем поколении Infiniti QX80 оснащается безальтернативным 3,5-литровым V6 с двойным наддувом (450 сил, 700 Нм) и 9-ступенчатым автоматом. Это по-прежнему рамный внедорожник, причём жесткость кузова на кручение выросла на четверть. С пневмоподвеской дорожный просвет можно регулировать в диапазоне 132 миллиметров. Среди ранее невиданных опций — «прозрачный» капот и камеры кругового обзора.

В 2025 году в гамме Infiniti не останется легковушек: только кроссоверы и внедорожники. Вернуться к седанам японская марка планирует после реорганизации модельного ряда и расширения линейки электромобилей, но Infiniti новой волны вряд ли появятся раньше конца 2020-х.