Популярный в РФ премиальный китайский бренд выпустил доступный кроссовер

Voyah представил на автосалоне в Чэнду новейший кроссовер Voyah CourageНа днях, на автосалоне в Чэнду, компания Voyah представила свой новейший кроссовер Voyah Courage.

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Сразу бросается в глаза его привлекательная цена: базовая комплектация обойдется покупателю в 209,8 тысяч юаней, что эквивалентно 2,5 миллионам рублей. Это делает Voyah Courage на несколько тысяч долларов дешевле популярного в России кроссовера Voyah Free. Но не стоит думать, что цена идет в ущерб характеристикам.

Voyah Courage предлагает богатый выбор вариантов комплектации, включающий в себя различные силовые установки, системы безопасности и мультимедийные опции. Что касается силовой установки, то в базовой версии кроссовер оснащается электродвигателем мощностью 292 л. с.

Более продвинутые версии могут похвастаться электродвигателем мощностью 313 л. с., а топовая версия – полноприводной системой с двумя двигателями мощностью 435 л. с. Также производитель предлагает несколько вариантов тяговых батарей: емкостью 76,9, 77,3, 78,7 или 108,7 кВт·ч. Благодаря этому запас хода варьируется от 570 до 901 км.

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Voyah Courage представляет собой стильный и современный кроссовер с яркой внешностью и роскошным интерьером. Помимо полностью электрической версии, Voyah Courage получит и гибридную версию. Что касается доступности на российском рынке, то пока официальной информации нет. Однако, учитывая, что Voyah планирует расширение на европейский рынок, вероятность появления Voyah Courage в России достаточно высока.