Представлен новый Volkswagen Passat: на этот раз пятиметровый седан. «Глобальная» модель в кузове B9 доступна только в кузове универсал, но история бизнес-седана не прервалась: в Китае на автосалоне в Чэнду дебютировал Volkswagen Passat Pro! Речь идёт о совместной разработке SAIC-VW, которая будет продаваться параллельно с «Пассатом» прошлого поколения. Спереди китайский Passat Pro повторяет европейский универсал, однако техника другая.

© Motor.ru

Новый VW Passat Pro повторяет модель Magotan от формально конкурирующего совместного предприятия FAW-VW. Салоны с тремя экранами отличаются штрихами, а ходовая часть и моторная гамма совпадают. Остовы кузова общие, ведь колёсная база идентична: 2871 миллиметр. А вот кузовные панели и светотехника оригинальные.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

Для Volkswagen Passat Pro предусмотрены два варианта обвеса: базовый (серебристый седан) и опциональный спорт-пакет (чёрный седан). Покупатель может выбирать из семи вариантов колёсных дисков и заказать заводской антихром. Габаритная длина в любом случае более пяти метров (5006 мм), то есть седан почти на девять сантиметров крупнее европейского универсала и превосходит его по расстоянию между осями на три сантиметра.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

Техника типична для китайских «Фольксвагенов»: в базе 1,5-литровый турбомотор (160 сил), опционально — 2,0-литровый агрегат (220 сил). Оба двигателя бензиновые и сочетаются с преселективным 7-ступенчатым «роботом». Полный привод Passat Pro не положен. Старт продаж намечен на сентябрь, но цены объявят позже.

Ориентиром может служить отметка 180 тысяч юаней (25 тысяч долларов): именно столько стоит базовый Volkswagen Magotan. Однако немецкая марка настроена удерживать долю рынка, поэтому не исключены распродажи с внушительными скидками: пример «ценовых войн» — продажи новых кроссоверов Tharu XR с 36-процентным дисконтом.