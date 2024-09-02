Для Koenigsegg Agera создали уникальную пленку ценой больше миллиона долларов

Koenigsegg Agera получил раскраску кузова стоимостью больше миллиона долларов. Тюнер Yiannimize разработал для гиперкара особую пленку с цветочным узором, выполненным в голубом и белом оттенках. Пленка, сделанная в единственном экземпляре, повысила цену Agera до 3,5 миллиона долларов (около 317 миллионов рублей), пишет CarBuzz. Девять лет назад, когда автомобиль был представлен, он оценивался примерно в 1,8 миллиона. Помимо внешних украшательств, никаких других изменений гиперкар не получил.

© Motor.ru

Автомобиль сделан в единственном экземпляре по заказу британского дилера Koenigsegg SuperVettura и компании по дизайну интерьеров Always Sunday. Ее основательница Лекси Уэрхэм-Дарт — владелица Agera, так что купить уникальную машину не получится. Сейчас двухдверка выставлена в одном из автосалонов.

Для создания пленки Yiannimize объединил усилия с компанией по производству роскошных обоев Divine Savages.

© Yiannimize

© Yiannimize

© Yiannimize Yiannimize

© Yiannimize

В остальном автомобиль остался прежним, если не считать пары улучшений от дилера: все еще видны карбоновые детали, синие и желтые элементы декора, а также колеса Aircore из углеродного волокна и композитные панели кузова. Также гиперкар может похвастать затемненными фарами и титановым выхлопным патрубком от модификации Agera RS.

Техническая начинка тоже прежняя. В движение купе приводит двигатель V8 5.0 мощностью 1140 лошадиных сил . С места до 100 километров в час такая Agera разгоняется за 2,8 секунды.

Koenigsegg попрощалась с Agera в 2018 году, заменив модель гиперкаром Jesko. Минувшим летом Jesko NÜR Edition сгорел на мероприятии 6to6 Europe Tour 2024 в Греции. Причиной стал производственный дефект, который теперь предстоит устранить и на других экземплярах. Владельцу обещано подарить новый автомобиль.