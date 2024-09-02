Китайский филиал Ford назвал ценовые войны «бесполезной конкуренцией». Во время автосалона в Чэнду с журналистами пообщался Лю Цзишэн, президент совместного предприятия Jiangling Ford Technology (JMC-Ford). Топ-менеджер прокомментировал расклад, что средняя цена новой машины в некоторых сегментах китайского рынка за год снизилась на десять процентов, в то время как продукцию JMC-Ford продают без всяких скидок.

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Специалист заявил, что «ценовая война — это неверный путь», поскольку в долгосрочной перспективе автоконцерны могут начать сокращать расходы на материалы. В конце концов, есть понятие себестоимости продукта, которое невозможно игнорировать. Ценовые войны с постоянным демпингом Лю Цзишэн сравнил с бесполезной конкуренцией.

Подразделение JMC-Ford выпускает в Китае коммерческие автомобили (разные вариации Ford Transit) и рамные внедорожники Bronco. Статистикой продаж топ-менеджеры довольны, причём слабый спрос на Ford Bronco объяснили... проблемами с производством! Дескать, небольшие цифры продаж не связаны с отсутствием заказов: просто завод не успевает их выполнить из-за нехватки запчастей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года JMC-Ford нарастил объёмы продаж на 28%. Пока в портфолио не так много электромобилей, но во втором полугодии дебютируют новинки на новых источниках энергии. Однако тотальная электрификация — не путь JMC-Ford: президент совместного предприятия уверен, что в малонаселенных местах может не быть зарядных станций, а потому для бездорожья необходим вездеход с ДВС.