Голландцы стали активно ездить на российских автомобилях

Отечественный автопром, в том числе транспорт марки Lada, пользуется большим спросом среди голландцев. На текущий момент в стране продается около 1000 таких машин.

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Больше всего в Нидерландах полюбились автомобили моделей Lada Lada 1200, 1500 и 2107. Всего 174 автомобиля марки Lada Samara официально зарегистрировано в стране. Счастливые обладатели машин российского производства отмечают их надежность, маневренность, высокое качество и хорошие технические характеристики, передает RuNews24.ru.

Официальный представитель компании «АвтоВАЗ» сообщил, что цены на автомобили Lada в ближайшее время могут повыситься. При этом в компании отметили, что стоимость может увеличиться уже в августе или сентябре этого года. Но заверили, что подорожание не превысит величины инфляции.

С 1 октября 2024 года цены на иномарки, да и отечественные автомобили вырастут на фоне повышения Минпромторгом РФ утильсбора до 85 процентов. «Вечерняя Москва» выяснила, что это за сбор и на каких автомобилях подорожание скажется больше всего.