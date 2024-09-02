Great Wall начал продажи внедорожной версии Poer с новым дизелем. В Китае на автосалоне в Чэнду раскрыли прайс-лист пикапа в комплектации Off-Road. Доступно две версии за 179 или 189 тысяч юаней (25,2 или 26,6 тысячи долларов): у таких Great Wall Poer клиренс 23 сантиметра, заводской шноркель, специальные «грязевые» покрышки, добавлены распорки на кузове, неокрашенные пластиковые детали обвеса, а ходовая часть модернизирована.

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Внедорожный грузовичок способен преодолеть 700-миллиметровый брод, а углы въезда/съезда улучшились до 30/26 градусов соответственно (было 27/25 градусов). Салон типичен для богато оснащённых Great Wall Poer: в Китае такой интерьер пошёл в серию давно, хотя в России до сих пор продаются дореформенные версии. Новый 2,4-литровый турбодизель (186 сил, 480 Нм) сочетается с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом типа ToD.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

У самого дорогого «внедорожного» пикапа за 189 тысяч юаней есть лебёдка, подогрев передних кресел, беспроводная зарядка для гаджетов и целый комплекс электронных ассистентов активной безопасности. Однако заметной переплаты относительно обычных Great Wall Poer нет: до тюнинговой спецверсии, выпущенной ограниченным тиражом, ещё далеко. Зато функциональность не пострадала: салон пятиместный, а грузоподъёмность около полутонны.

Россиянам обновлённый Great Wall Poer и тем более спецверсии на его базе пока не обещаны. У нас пикапы продаются со старым 2,0-литровым дизелем (150 сил, 400 Нм) в связках с «механикой» или 8-ступенчатым автоматом. А новый 2,4-литровый турбодизель пока доступен только на новом Haval H9, но переплата за тяговитый мотор солидная: полмиллиона рублей!