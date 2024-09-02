Таксисты теперь должны иметь два полиса страхования

С 1 сентября автопарки такси или самозанятые таксисты должны страховать свою ответственность перед пассажирами, как перевозчики (ОСГОП). Вступают в силу соответсвующие поправки в закон о такси. То есть даже если происшествие произошло не по вине таксиста, пассажир получит компенсацию от страховщика величиной до 2 миллионов рублей.

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Сейчас пассажир может рассчитывать на компенсацию до 500 тысяч руб. и только в том случае, если автомобиль попал в ДТП по вине таксиста. Либо в той ситуации, когда у виновника аварии, если это не таксист, есть полис ОСАГО. В общем, такси, по сути, приравнивается к общественному транспорту. Водитель автобуса, например, также должен иметь два страховых полиса: ОСАГО и ОСГОП. ОСАГО на случай происшествия по его вине, ОСГОП - на все остальные случаи, когда пострадал пассажир.

Страховщики готовы к запуску ОСГОП для такси. У перевозчиков, получивших разрешение на осуществление перевозок до 1 сентября 2024 года, будет 60 дней на заключение этого нового страхового договора. Иначе действие разрешения будет приостановлено, а через 30 дней и вовсе аннулировано.

Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, границы стоимости полиса ОСГОП для такси рассчитаны по установленному Банком России тарифу и будут составлять от 1,3 до 5,4 тысячи рублей в год.

У перевозчиков, получивших разрешение на перевозки до 1 сентября 2024 года, будет 60 дней на заключение нового страхового договора

В зависимости от индивидуальных рисков перевозчика. Согласно публичным исследованиям, на фоне дохода водителей такси, который может составлять около 260 тысяч рублей в месяц, годовой полис по цене около 3 тысяч рублей не будет являться существенной нагрузкой для них. Так что и на ценник такси введение этого страхования не сильно повлияет.

"Полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси станет важным инструментом защиты пассажиров такси и позволит значительно улучшить их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни или здоровью. Согласно предварительным расчетам ВСС, новый вид страхования обойдется пассажиру в 52 копеек на каждую поездку, а стоимость такого полиса составит в среднем около 2,5-3,5 тысяч рублей в год", - отметил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Сервис "Яндекс Такси" не ожидает уменьшения количества водителей с 1 сентября из-за новых требований по покупке полисов ОСГОП. Сервис разместит предложения страховых компаний в своих приложениях для водителей и партнеров.

В компании также сообщили, что стремятся сделать обязательное страхование доступным водителю онлайн. С недавних пор в мобильном приложении, которое используется для работы с заказами такси, можно покупать краткосрочные полисы ОСАГО, действительные только в дни выхода на линию, а не на год. Но тут есть одна проблема. Страхование ОСГОП не предусматривает коротких полисов. А значит при смене машины таксисту потребуется этот полис просто переоформлять на новый транспорт.