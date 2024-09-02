АвтоВАЗ назвал паранойей замену масла чаще, чем раз в 15 тысяч км

АвтоВАЗ, рассматривая способы продления жизни автомобиля, рассказал о самых распространённых аспектах, к которым прибегают владельцы. Один из них - замена масла чаще, чем это предписано производителем.

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"Зачем менять масло в два раза чаще, чем это предписано инструкцией? Это какая-то форма паранойи? Все заводские ресурсные испытания проводятся с соблюдением самых обычных сроков замены масла и прочих расходников, автомобиль рассчитан на такой режим работы. Можно менять масло хоть каждую тысячу километров, но вряд ли это продлит срок службы автомобиля. Скорее приведёт к неоправданным затратам на эксплуатацию", - отметили в АвтоВАЗе.

Автопроизводитель напомнил, что замена масла - не единственный важный пункт ТО машины: согласно интервалам в сервисной книжке, необходимо менять свечи, тормозную жидкость, антифриз, проводить инспекцию узлов и механизмов и так далее.

Ранее "РГ" рассказывала, сколько масла потребляет двигатель авто в норме и как можно устранить масложор без вскрытия мотора.