Китайский BYD купит автомобильного дистрибьютора из Европы

Китайская компания BYD, производитель гибридов и EV, объявила о покупке немецкого дистрибьютора Hedin Electric Mobility, с которым сотрудничала в последние годы.

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Цель BYD — укрепление своих позиций на европейском рынке электромобилей. Подразделение компании, BYD Automotive, будет ответственно за продажу EV и запчастей BYD в Германии, а также за управление магазинами в Штутгарте и Франкфурте.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвёртом квартале 2024 года, после получения необходимого разрешения. Этот шаг поможет BYD лучше контролировать свою стратегию в Германии, учитывая снижение спроса на электромобили в этом году.

Агентство Reuters отмечает, что Hedin Electric Mobility ранее управляла отношениями BYD с дилерами в Германии и облегчала выход BYD на европейский рынок. В то же время BYD продолжит сотрудничать с другими дилерами в Германии.