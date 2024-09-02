Продается чемпионская кольцевая Toyota Celica

В США продаётся яркий кусочек гоночной истории 80-х: кольцевая Toyota Celica, за рулём которой американский гонщик Крис Корд выиграл престижный чемпионат IMSA GT. Это одна из трёх машин такого типа, построенных командой All American Racers легендарного инженера, гонщика Формулы-1 Дэна Гёрни. Спортивная карьера этого автомобиля продолжалась три года, после чего машину продали её пилоту Крису Корду, в коллекции которого она и оставалась много лет.

© Motor.ru

Команду All American Racers основали в 1964 году две легенды американского автоспорта: гонщик Формулы-1 Дэн Гёрни и гонщик, а также конструктор Кэрролл Шелби. На счету их команды было создание успешных болидов марки Eagle для Формулы-1 и американского чмпионата USAC, выступления в чемпионате Trans-Am на Plymouth Barracuda, а в восьмидесятые — заводская программа марки Toyota в чемпионате IMSA GT, начинавшаяся с купе Celica третьего поколения в самой младшей категории GTU.

Представленная в 1985 году Celica четвёртого поколения получила новый обтекаемый кузов и... перешла на переднеприводную платформу. В связи с этим команда AAR сделала шаг в более старший класс GTO. Их новый гоночный болид, который выкатили в сезоне-1986, с серийной Селикой роднили только внешние обводы.

В основе машины под внутренним обозначением 86T — пространственная рама из стальных труб, накрытая пластиковыми панелями, а двигатель установлен продольно и приводит задние колёса через кулачковую коробку Hewland, отнесенную назад по схеме «Transaxle».

© Canepa

© Canepa

© Canepa

© Canepa

Под капотом — четырёхцилиндровый турбомотор Toyota объёмом 2090 кубических сантиметров. Хотя агрегат с индексом 4T-GT формально и относился к серийному семейству «Т», фактически это был специальный спортивный агрегат, разработанный для раллийных Тойот группы Б: с двухвальной восьмиклапанной головкой и двумя свечами на цилиндр. А подготовкой его для «кольца» занималась команда AAR. Двигатель был способен развить до 600 лошадиных сил при 8000 оборотах в минуту, но в силу действовавших в классе GTO ограничений его отдачу снизили до 450 сил.

© Canepa

© Canepa

© Canepa

Сравнительно простая форма кузова объясняется правилами серии IMSA, которые сильно ограничивали полёт фантазии конструкторов. Но штатный аэродинамик AAR Хиро Фудзимори провёл большую работу в аэродинамической трубе с использованием масштабной модели, и придумал целый ряд трюков, чтобы увеличить прижимную силу.

Постройку этого эксземпляра закончили только к июлю 1986 года, когда гоночный сезон был в самом разгаре. Команда занималась доводкой, но даже в первый сезон гонщики, выступавшие на этой машине, четырежды поднимались на подиум (в том числе один раз — на верхнюю ступеньку). А в 1987-м Крис Корд за рулём этого спорткара одержал четыре победы в 21 гонке, и ещё шесть раз финишировал на подиуме — став в итоге чемпионом в классе GTO.

© Canepa

© Canepa

В общей сложности было построено три автомобиля этого типа. Их спортивная карьера продолжалась три года, после чего шасси 86T-002 продали чемпиону-87 Крису Корду — банкиру и одарённому гонщику-любителю, сумевшему подняться на профессиональный уровень. Аналогичное шасси под номером 3 находится в музее Тойоты в Японии, первая машина — в частной коллекции в США.

© Toyota (GB) PLC

© Toyota (GB) PLC

За прошедшие годы машина 86T-002 сменила четырёх владельцев (включая команду AAR). Когда в 2014-м она ушла с аукциона RM Sotheby's, нынешний владелец выложил 242 тысячи долларов. Машина находится в последней спецификации 1988 года, с доработанной подвеской, углепластиковыми внешними панелями и усиленной коробкой передач.