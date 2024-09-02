Прощальный бензиновый Bentley Continental GT посвятили панде. На автосалоне в Чэнду британская марка показала двухдверку, вдохновленную бамбуковым медведем. Необычный выбор объясняется просто: именно в Чэнду с конца 1980-х существует база по разведению гигантских панд, а само животное можно считать символом Китая. Параллели между Bentley и пандой проводило придворное ателье Mulliner: салон купе украшен милыми вышивками.

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Bentley Continental GT Panda Edition выпущен в единственном экземпляре. Снаружи спецверсию мало что выдаёт: нет никаких элементов обвеса, и даже диски самые обычные. Цвет кузова вдохновлён зеленым бамбуком. А вот в салоне пять маленьких панд: одна украшает переднюю панель, ещё четыре — подголовники кресел. Также о бамбуковом медведе напомнят бледно-зеленые контрастные вставки.

© Bentley

© Bentley

По технике всё стандартно: хотя Bentley вот-вот начнёт поставки гибридных купе, пока в Китае прощаются с традиционной восьмицилиндровой версией (550 сил, 770 Нм). Специально для КНР выпустят ограниченную серию двухдверок Edition 8, а после распродажи покупателям придётся согласиться на электрификацию. Цены на спецверсии не объявлены, но обычное купе от Mulliner стоит 3,9 миллиона юаней (549 тысяч долларов).

В конце года в линейке Bentley может остаться единственная негибридная модель — Bentayga. Также без электрического «довеска» наверняка продолжат выпускать штучные продукты от придворного кузовного ателье. А вот первый электромобиль британской марки задерживается: его продажи не начнутся раньше 2027 года.