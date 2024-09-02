Представлен самый дешевый автомобиль Kaiyi

Самый дешевый автомобиль Kaiyi: пятидверная версия. На автосалоне в Чэнду состоялась презентация зарубежной версии городского электрокара Shiyue. Новинка отличается от исходника пятидверным кузовом и другой компоновкой салона, но общая концепция прежняя: это «бюджетник», который ориентирован на небогатых частников и корпоративные парки. Целевые рынки «батарейного» Kaiyi — Восточная Европа, Ближний Восток, Африка, Южная Америка и Центральная Азия.

© Motor.ru

В Китае Kaiyi Shiyue продаётся с конца прошлого года, но исключительно в трёхдверном кузове. Это 3,4-метровый электромобиль с передним расположением двигателя, литий-железо-фосфатными аккумуляторами и неплохим оснащением. В списке опций виртуальная панель приборов, медиасистема с тачскрином, кондиционер, мультируль, светодиодные фары, камеры кругового обзора и 15-дюймовые диски.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Доступно два электромотора: базовый развивает 48 лошадиных сил и 87 Нм, опциональный — 54 лошадиные силы и 110 Нм. Есть два варианта батарей — на 17,3 и 28,1 киловатт-часа. Запас хода на одной зарядке составляет 201 или 301 километр (CLTC), но эти данные для трёхдверной версии. Пятидверка пока не сертифицирована, но заметных потерь не ожидается.

© Autohome.com.cn

В настоящий момент Kaiyi Shiyue стоит от 54 до 100 тысяч юаней (7,6-14,1 тысячи долларов), и едва ли цены увеличатся после смены кузова. О приоритетных рынках китайская марка умолчала, но очевидно: за рубежом электромобиль такого формата может стать бестселлером только в случае господдержки.

В России автомобили Kaiyi пока доступны только с бензиновыми двигателями. В Калининграде уже локализованы седаны и кроссоверы этого бренда, а скоро сборочный завод заработает в соседнем Казахстане.