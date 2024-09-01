«Очень черный» Tank 500 превратился в заряжаемый гибрид

На автосалоне в Чэнду показали внедорожник в исполнении Black Warrior. Обошлось без сюрпризов: такой Tank 500 в точности скопировал российскую комплектацию Blacktrail двухмесячной давности. Начинка другая: если у нас «пятисотый» получил форсированный 3,0-литровый V6, то в Поднебесной ставку сделали на бензин-электрическую систему Hi4-T на основе 2,0-литровой «турбочетвёрки».

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И по экстерьеру, и по интерьеру спецверсии Tank 500 для разных рынков почти идентичны: заводской антихром, антрацитовые двенадцатиспицевые диски, красные тормозные суппорты. У китайского внедорожника другая накладка на пятом колесе, но в остальном совпадение стопроцентное. В салоне чёрная кожа Nappa, тёмное дерево и... светлый потолок. Интересно, что российский Blacktrail унаследовал у гибрида решётку радиатора и крепление запаски.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Техника версии Black Warrior уникальна для России и типична для Китая. В Поднебесной система Hi4-T — это заряжаемый параллельный гибрид с 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором, встроенным в 9-ступенчатый автомат. Пиковая отдача — 408 лошадиных сил и 750 Нм. Российский гибрид Tank 500 Urban относится к HEV-типу: ему зарядка от внешнего источника не нужна, но и отдача меньше: 299 сил и 616 Нм.

В России Tank 500 Blacktrail стоит 7,7 миллиона рублей, а продажи уже идут, но в Китае версия Black Warrior задержится: возможно, гамму пополнят только в 2025 году. А ближайшей российской новинкой марки Tank станет внедорожник 700: у нас предложат гибридные и чисто бензиновые версии; поставки должны начаться в октябре.