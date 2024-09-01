В России изменились требования к составу автоаптечки

В России с 1 сентября изменились требования к комплектации автомобильной аптечки. В ее состав, согласно указу Минздрава РФ, необходимо будет добавить спасательное покрывало, пишет «Прайм».

По данным агентства, в аптечку теперь будут входить бинт, жгут для остановки крови, лейкопластырь, марлевая салфетка, маска, ножницы, перчатки, спасательное покрывало размером не менее 160 на 210 см, устройство для проведения искусственного дыхания.

Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Напомним, что в сентябре российских водителей ждет целый ряд важных изменений в законодательстве. В частности, вступят в силу более строгие правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.