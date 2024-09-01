Объявлена цена на совместный лифтбек Geely и Baidu на платформе Zeekr

На автосалоне в Чэнду открыли приём заявок на Jiyue 07 — пятиметровый электромобиль, который базируется на архитектуре SEA, унифицирован с Zeekr по электродвигателям, но предлагает оригинальный дизайн экстерьера и интерьера, а также собственный подход к информационно-развлекательной системе. Разработкой занимался холдинг Geely совместно с IT-гигантом Baidu.

© Jiyue

Первый показ Jiyue 07 состоялся в прошлом году, и до серии лифтбек дошёл в практически неизменном виде. Кузов пятидверный, коэффициент аэродинамического сопротивления Сх = 0,198: отличный показатель для автомобиля длиной 4,95 метра и шириной 1,99 метра. Доступны модификации с одним (272 силы) или двумя (544 силы) электродвигателями, которые повторяют таковые у дореформенного Zeekr 001. У начальных версий 400-вольтовая электросистема, у полноприводных — 800-вольтовая.

© Jiyue

Стартовая цена такая же, как у прямого конкурента — Xiaomi SU7: от 216 тысяч юаней (30,4 тысячи долларов). За эти деньги у Jiyue 07 будет задний привод, батарея на 71,4 киловатт-часа, запас хода до 660 километров и эффектный салон с 35,6-дюймовым экраном практически во всю ширину передней панели. Также возможен вариант с рулем-штурвалом, отдельным планшетом на втором ряду, литий-ионным аккумулятором на 100 киловатт-часов и автономностью до 880 километров.

Преимуществом Jiyue 07 может стать интеллектуальная система автономного вождения от Baidu: в теории, она способна полностью заменить человека. Впрочем, за ассистент придётся доплатить 5000 юаней (700 долларов). Все подробности о лифтбеке раскроют 10 сентября, тогда же может быть опубликован полный прайс-лист и все технические характеристики.