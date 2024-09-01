Абсолютно новый Audi Q5 раскрыли до премьеры на официальных фото

Испанский портал Coshespias раньше времени поделился снимками паркетника третьей итерации. Audi Q5 сохранит проверенную начинку, но внешность совсем другая: в фирменном стиле со «сплошной» лентой фонарей и крупноячеистой решёткой радиатора. У кроссовера сохранились солидные свесы, но и дорожный просвет приличный. В моторной гамме ожидаются не только гибриды.

© Motor.ru

Новый Audi Q5 отличается «глухими» фирменными шильдиками: в четырёх кольцах больше нет отверстий. Другая примета третьего поколения — решётка радиатора с крупными сотами, которые напоминают звенья цепи. С кормы кроссовер проще всего узнать по узким фонарям, соединённым лентой стоп-сигнала, и выставленным напоказ выхлопным патрубкам: «фальшивые» выпускные системы в прошлом.

© Cochespias.net

© Cochespias.net

© Cochespias.net

© Cochespias.net

© Cochespias.net

© Cochespias.net

В салоне мини-революция, но всё это уже видели на примере семейства Audi A5. Интерьеры «пятёрок» унифицированы почти полностью: разница в нюансах вроде оформления дверных ручек, подлокотников и воздуховодов, также немного различается интерфейс центрального тоннеля. Но основная идея с трёхэкранным кокпитом общая.

© Cochespias.net

© Cochespias.net

Информации о моторной гамме Audi Q5 третьего поколения нет, но можно ожидать бензиновых и дизельных 2,0-литровых турбомоторов c 48-вольтовым стартер-генератором и без оного. У SQ5 может сохраниться бензиновый 3,0-литровый V6. Само собой, у кроссовера останется механический полный привод с раздельными муфтами сзади. А вот автопилот могут внедрить, совместно с китайскими партнёрами.

Премьера Audi Q5 состоится завтра, 2 сентября. Вероятно, у кроссовера появится и купеобразная версия Sportback, но её покажут не сразу. А вот электромобиль выделят в отдельное семейство, так что в глобальной линейки путаницы с Q5 e-tron больше не будет.