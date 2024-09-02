BMW отзывает весь тираж электрокаров MINI из-за угрозы возгорания. Немецкое издание Bild выяснило, что все «батарейные» модели первого поколения придётся отвезти в сервис. Причина отзывной кампании серьёзная: в корпусе высоковольтного аккумулятора может быть отверстие, через которое попадает влага и повреждает изоляцию. Риск пожара существует даже в том случае, если электромобиль MINI Cooper SE припаркован: два возгорания уже произошли.

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Немецкие журналисты назвали кампанию BMW «мега-мини-отзывом», и с ними трудно не согласиться, ведь в одной только Германии в группе риска 39 тысяч хэтчбеков. Интересно, что проблему с изоляцией собираются решить путём обновления программного обеспечения: новая прошивка сможет диагностировать проблему и принудительно разряжать батарею, чтобы исключить пожар.

В опасности владельцы всех MINI Cooper SE, выпущенных в период с ноября 2018 года по январь 2024 года. Клиентов уведомят о необходимости посетить сервис. Если система выдала ошибку и диагностировала повреждение высоковольтной системы, то электрокар нужно доставить к дилеру немедленно. В таком случае в сервисе не только заменят программное обеспечение, но и поменяют поврежденную ячейку.

С этого года электромобили MINI выпускают в Китае, но новое поколение модели отзывная кампания не касается. Пока доступно две комплектации: E Classic и SE, а со временем на электротягу переведут «заряженные» хот-хэтчи линейки JCW.