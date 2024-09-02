Босс Mercedes-Benz подтвердил разработку сразу двух новых S-Class

Журнал Autocar получил комментарий Олы Каллениуса, и топ-менеджер заявил: в будущем будет два S-Класса — с двигателями внутреннего сгорания и электрический. Руководитель Mercedes-Benz дал понять: обе версии «эски» окажутся похожи по дизайну экстерьера и интерьера, а от модели EQS откажутся. С «восьмым» S-Class в Штутгарте повторят подход BMW 7-Series в кузове G70.

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По данным Autocar, электрический S-Class готовят на платформе MB.EA Large, а топливный — на модернизированной платформе MRA. Объединить две модели решено на фоне снижения продаж: производство флагмана даже пришлось переводить на односменный режим! Mercedes-Benz переоценил рост продаж электрокаров: аналитики марки прогнозировали, что в 2023 году доля «батарейного» транспорта составит более 20%, а реальность оказалась почти вдвое хуже.

Ола Каллениус подтвердил, что в 2024 году Mercedes-Benz инвестирует 14 миллиардов евро в исследования и разработки с упором на цифровизацию, электромобильность и передовые технологии двигателей внутреннего сгорания. Топ-менеджер подчеркнул, что «моторы всегда будут соответствовать самым высоким технологическим стандартам», в противном случае, выпуск ДВС прекратят в 2027/2028 годах.

Инсайдеры Autocar говорят, что разработка S-Class восьмого поколения с ДВС означает, что и E-Class сохранит моторы такого типа. Всё дело в том, что два семейства моделей Mercedes-Benz тесно связаны: выпускать один без другого означает сильно потерять в эффекте масштаба и увеличить себестоимость. Вероятно, судьба EQE предрешена, и следующий E-Class тоже предложат и в виде электрокара, и с ДВС.