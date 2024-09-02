Lotus вчетверо сократил план продаж из-за антикитайских пошлин. Британская марка с китайским капиталом была вынуждена пересмотреть производственные прогнозы. Изначально в 2024 году хотели продать 55 500 экземпляров, но теперь Lotus нацелился на 12 000 машин: целевой показатель уменьшен на 78 процентов! В 2025 году планируют реализовать 30 000 автомобилей вместо изначальных 76 000 (-60%). Всё дело в том, что наиболее массовые Lotus выпускаются в Китае.

© Motor.ru

Гендиректор Lotus Group господин Цинфэн Фэн подчеркнул, что план продаж пришлось скорректировать после решения США ввести стопроцентные пошлины на электромобили китайского производства. Этот шаг «кардинально повлиял на прогноз». Также бизнес Lotus подкосили законодательные инициативы других стран, в первую очередь Евросоюза.

Бестселлерами Lotus являются кроссовер Eletre и лифтбек Emeya, и оба электромобиля выпускаются в Китае на местной платформе EPA (разновидность Geely SEA). В планах британской марки выпустить массовый среднеразмерный кроссовер, но и он пропишется в Поднебесной. В настоящий момент Lotus генерирует убытки: по итогам первого полугодия потери составили 460 миллионов долларов (+30% относительно 2023 года).

Возможно, антикитайские пошлины вынудят Geely поменять стратегию развития Lotus, к примеру, перенести производство в другую страну. Однако запуск нового завода сопряжён со значительными инвестициями, вдобавок, китайская площадка удобна с точки зрения логистики и позволяет снижать себестоимость за счёт частичной унификации с другими моделями на платформе SEA.