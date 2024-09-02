Немецкий политик приехал на выборы на российской Lada. Лидер политической партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке приехал на региональные выборы на внедорожнике Lada Niva Legend. Политик выбрал российский автомобиль в качестве транспорта, чтобы добраться до сельского округа Айхсфельд, где частично отсутствуют асфальтированные дороги. Несмотря на то что отечественная машина как нельзя лучше подходит для такой местности, действующее правительство Германии раскритиковало Хеке за подобный выбор.

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Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не поддерживает антироссийские санкции и действующее правительство страны. Приехав на выборы на Lada Niva Legend, Бьорн Хеке в очередной раз подчеркнул курс своей партии. На минувших региональных выборах в Европарламент АдГ набрала 15,9 процента голосов, что стало лучшим результатов за всю историю существования партии.

До введения антироссийских санкций на территории Германии продавали автомобили Lada. Наибольшей популярностью у местных жителей пользовались именно внедорожники Niva Legend. При этом на улицах городов до сих пор можно встретить модели Samara, Vesta, Kalina и даже «Жигули».

В конце августа стало известно, что в европейских странах продолжают регистрировать «новые» ВАЗовские автомобили, снятые с производства много лет назад. В частности, местные автолюбители ставят на учет «семерки» и «пятерки».