Американцы назвали 10 лучших бюджетных подержанных автомобилей. Некоммерческая организация Consumer Reports изучила вторичный рынок США, проанализировала отзывы владельцев и рейтинги надёжности, чтобы составить десятку неприхотливых и ликвидных машин менее чем за 20 тысяч долларов (1,83 миллиона рублей). В списке оказались и легковушки, и кроссоверы, и семейные трёхрядные вседорожники, и рамный пикап, и даже спорткар!

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В сверхбюджетной категории советуют обратить внимание на Chevrolet Cruze: пяти-восьмилетние седаны можно приобрести дешевле десяти тысяч долларов, то есть за половину обозначенной суммы. Ещё одна надёжная легковушка — Hyundai Elantra прошлого поколения. В пределах 15 тысяч долларов можно взять машину 2017-2020 года выпуска. Гибрид будет подороже: Toyota Corolla начала 2020-х обойдётся минимум в 17 тысяч долларов.

В классе кроссоверов к числу бестселлеров относят Honda HR-V и Kia Sportage. В первом случае можно уложиться в 15 тысяч долларов и получить 5-8-летний вариант. Во втором случае паркетник прошлого поколения потянет минимум на 16-17 тысяч долларов. В классе гибридов самый ликвидный Toyota RAV4 образца 2016-2018 годов. С претензией на роскошь советуют обратить внимание на Buick Envision: 5-8-летние машины стоят в пределах 22 тысяч долларов.

Рамный пикап за 20 тысяч долларов будет ощутимо старше: в этом сегменте лидирует Toyota Tacoma. Грузовичку будет 10-20 лет, но и надёжность выдающаяся. Самый ликвидный и беспроблемный недорогой спорткар — Mazda MX-5 Miata, а покупателям трёхрядных семейных кроссоверов советуют обратить внимание на Mazda CX-9 примерно 2016 года.