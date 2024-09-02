Ford лишил пикап F-150 фирменной опции американских моделей. Журналисты выяснили, что для грузовичков 2025 модельного года больше недоступна клавиатура SecuriCode. Речь идёт о знаменитой функции, известной с конца 1980-х: попасть в автомобиль можно было без ключа, набрав специальный цифровой шифр. Недавно Ford урезал базовое оснащение кроссоверов Bronco Sport, Escape, Exlporer, а также пикапа Maverick; теперь очередь дошла до F-150.

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На протяжении десятилетий клавиатура SecuriCode входила в стандартное оснащение американских автомобилей, но появились более удобные альтернативы: смарт-брелоки и бесключевой доступ. Кроме того, обновлённый Ford F-150 можно запрограммировать так, чтобы попадать в салон с помощью смартфона через приложение FordPass.

Отказ от кодовых замков наверняка произошёл в ходе программы оптимизации. Пока покупатели смогут получить Ford F-150 образца 2025 года с функцией SecuriCode, просто функцию станут устанавливать дилеры за дополнительную плату 455 долларов. Поскольку опция не дешёвая, на основной массе пикапов она вряд ли останется. В базовом оснащении кодовые замки остались только на кроссоверах Lincoln Corsair и Aviator, но скорее всего это дело времени.

Электромобильная программа концерна Ford глубоко убыточна, и «голубой овал» сокращает издержки по всем направлениям. Недавно Ford свернул проект большого электрического вседорожника, поскольку стало понятно: при нынешних тенденциях на рынке модель себя не окупит. Вероятно, ставку сделают на гибридные силовые установки.