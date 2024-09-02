Эксперт рассказал о Suzuki Jimny за 1 млн рублей

Одним из вариантов, если требуется недорогой и неприхотливый внедорожник, - Suzuki Jimny. Об альтернативе Lada Niva Legend рассказало издание "За рулём".

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"По стоимости, аналогичной стоимости новой Niva Legend, можно отыскать вполне достойные варианты Suzuki Jimny. Годы выпуска моделей могут иметь разбег от 2006-го до 2016-го", - говорит эксперт журнала Игорь Кацубо.

По габаритам "Джимни" максимально близок к Lada Niva Legend, но по параметру свободного места для ног задних пассажиров "японец", пожалуй, уступит отечественному внедорожнику.

По технике к Jimny вопросов нет: он, как и "Нива, консервативен в этом плане и оснащается "извечной" четвёркой без наддува объёмом 1,3 литра и мощностью 85 л.с. - мотор очень ресурсный и не имеет врождённых слабых мест. Также могут встретиться турбомоторы: бензиновый объёмом 660 "кубиков" на 64 л.с. и турбодизель мощностью 65-86 л.с.

Suzuki Jimny предлагаются с МКП или 4-ступенчатым "автоматом" Aisin. Причём "механика" при активной эксплуатации на бездорожье может сдаться раньше. В обоих случаях при правильном ТО коробки проезжают не менее 200 тысяч без особых проблем. Кстати, АКП - одно из преимуществ японского внедорожника перед "Нивой". Второй очевидный "козырь" - наличие эйрбегов.

Ранее "РГ" рассматривала Suzuki Jimny с пробегом в качестве конкурента новому Lada Niva Travel.