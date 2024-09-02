Эксперт рассказал о Suzuki Jimny за 1 млн рублей

Интереснее Lada Niva и дешевле: "ЗР" рассказал о Suzuki Jimny за 1 млн рублей
Одним из вариантов, если требуется недорогой и неприхотливый внедорожник, - Suzuki Jimny. Об альтернативе Lada Niva Legend рассказало издание "За рулём".
"По стоимости, аналогичной стоимости новой Niva Legend, можно отыскать вполне достойные варианты Suzuki Jimny. Годы выпуска моделей могут иметь разбег от 2006-го до 2016-го", - говорит эксперт журнала Игорь Кацубо.
По габаритам "Джимни" максимально близок к Lada Niva Legend, но по параметру свободного места для ног задних пассажиров "японец", пожалуй, уступит отечественному внедорожнику.
По технике к Jimny вопросов нет: он, как и "Нива, консервативен в этом плане и оснащается "извечной" четвёркой без наддува объёмом 1,3 литра и мощностью 85 л.с. - мотор очень ресурсный и не имеет врождённых слабых мест. Также могут встретиться турбомоторы: бензиновый объёмом 660 "кубиков" на 64 л.с. и турбодизель мощностью 65-86 л.с.
Suzuki Jimny предлагаются с МКП или 4-ступенчатым "автоматом" Aisin. Причём "механика" при активной эксплуатации на бездорожье может сдаться раньше. В обоих случаях при правильном ТО коробки проезжают не менее 200 тысяч без особых проблем. Кстати, АКП - одно из преимуществ японского внедорожника перед "Нивой". Второй очевидный "козырь" - наличие эйрбегов.
Ранее "РГ" рассматривала Suzuki Jimny с пробегом в качестве конкурента новому Lada Niva Travel.