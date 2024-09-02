Geely раскрыла внешность и салон электрокара по цене Emgrand.

© Motor.ru

Китайская марка поделилась официальными снимками сити-кара Xingyuan суббренда Geometry. Основным конкурентом модели станет BYD Dolphin за 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов), то есть базовый электромобиль будет стоить сравнимо с топовым седаном Geely Emgrand. Судя по фотографиям пресс-службы Geometry, целевой аудиторией новинки считают женщин. Старт продаж ожидается осенью.

Длина/ширина/высота Geometry Xingyuan равны соответственно 4135/1805/1570 миллиметрам, колёсная база — 2650 миллиметров. У электромобиля ручки под обратный хват, практичный неокрашенный обвес и светодиодная оптика, для базовой версии предусмотрены штампованные 15-дюймовые колёса. Однако салон не выглядит дёшево: опции вполне «взрослые»!

© Geely

© Geely

© Geely

От топ-версии можно ожидать перфорированных кресел, виртуальной панели приборов, медиасистемы с тачскрином, мультируля, контурной подсветки и двухцветной раскраски кузова. Такой электромобиль получит 116-сильный двигатель, а для начальной комплектации будет предусмотрен 79-сильный. Ёмкость и химический состав батареи не указан, но ожидаемый запас хода — до 500 километров (CLTC). А ещё «бюджетник» может удивить независимой задней подвеской.

Дата начала продаж Geometry Xingyuan не называется, но скорее всего электромобиль появится у дилеров осенью. Коммерческий успех будет зависеть от соотношения цены и опций: в сегменте лоукост правят бал Wuling за 57 тысяч юаней (восемь тысяч долларов), а в среднем классе отлично продаются сити-кары BYD за 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов).