Эксперт рассказал, чем китайские версии автомобилей отличаются от оригинальных

Эксперт Александр Ковалев из компании Expocar рассказал о том, насколько Kia, Toyota, Volkswagen, Honda из Китая соответствуют оригиналам.

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Так, по его словам, у Kia Sportage, произведенного на заводе Yueda Kia, полностью другая внешностью, адаптированная под местного потребителя. А обогрев сидений доступен только в виде платной опции. Интерьер модели также разрабатывался только для КНР.

Toyota Corolla продается в Поднебесной под название Toyota Levin. У гибридной версии седана нет полноприводной модификации (как в Японии). А батарею производит местная фира BYD.

По словам Ковалева, которого цитирует "Автовзгляд", более-менее справедливо китайским "клоном" можно назвать Jetta VS5.

Эту машину не адаптировали, а сделали специально для рынка КНР. Напомним, что кроссовер построен на платформе MQB от Volkswagen, а его колесная база идентична Skoda Karoq. Не так давно марка Jetta официально вышла на российский рынок. Более того, уже в октябре, как стало известно "РГ", к нам привезут обновленные автомобили.

Эксперт также отмечает, что премиальные модели от Audi и BMW в Китае объединяет общий принцип - это увеличенная длина кузова и буква L в названии. Кроме того, надо понимать, что в КНР не любят дизельные машины, поэтому компании их и не предлагают китайцам.