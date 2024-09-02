Новый Volkswagen Tharu XR с внешностью Tiguan сняли на фото

На автосалоне в Чэнду состоялась премьера нового Volkswagen Tharu XR - кроссовера с внешностью Tiguan, но более компактного форм-фактора. На презентации на новинку огласили цену.

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Volkswagen Tharu XR имеет длину 4355 мм при колёсной базе 2651 мм. Внешность "Тигуана" никак не сказалась на внутреннем убранстве - оно максимально простое, с аналоговым управлением, дешёвой приборной панелью и недорогими материалами отделки.

© Российская Газета

Линейка моторов знакома каждому российскому автолюбителю - 110-сильный атмосферник объёмом 1.5 литра и его турбоверсия, выдающая 150 л.с. Цена самой доступной версии Tharu XR - от 79 900 юаней. Прайс обусловлен тем, что младший мотор агрегатирован 6-ступенчатой МКП, и ему не положена автоматическая трансмиссия. "Роботом" DSG комплектуется турбочетвёрка на 150 сил, цены - от 99 900 до 143 600 юаней (1 200 000 - 1 725 000 рублей).

Geely Coolray в КНР стоит 66 800 - 103 800 юаней, в диапазоне стоимости "немца" - более крупный Geely Atlas (92 800 - 125 800 юаней) с роботизированной коробкой уже в базе, или Geely Preface, который недавно стартовал на российском рынке.