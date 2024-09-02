С 1 сентября в регионах России отключат десятки действующих дорожных камер. Это обусловлено действием поправок к закону об автодорогах (ФЗ-197), запустивших реформу всей системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в стране, передает «Коммерсант».

Издание напоминает о том, что нововведения вступили в силу со вчерашнего дня. Как утверждается, некоторые устройства вернут на дорогу через некоторое время.

Согласно данным Минтранса Московской области, в регионе в общей сложности 87 камер не соответствуют новым требованиям (4% от общего числа). В основном речь идет об отсутствии очага аварийности на участке, где установлен прибор. Также некоторые камеры, которые установлены над пешеходными переходами, не «видят» сам переход — только подъезжающие к нему авто. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время камеры демонтируют. Они будут размещены на новом месте, указали в министерстве.

По словам экспертов, переподключение одного комплекса обойдется в сумму до 500 тыс. рублей. Они отмечают, что в бюджетах ряда регионов отсутствуют средства для единовременной замены.

Сообщается, что в Москве будут применять камеры по собственным нормам. Издание ранее писало, что на город не распространяются новые правила. Газета подчеркивает, что парк комплексов, вероятно, не будет сокращен, при этом столица сможет размещать устройства еще и возле поликлиник и детских садов.

В России изменились требования к составу автоаптечки

Ранее СМИ сообщили, что российские власти выступили за введение дополнительного механизма информирования нарушивших ПДД водителей о допущенном ими правонарушении. Поправки в закон, который касается автомобильных дорог, были направлены на рассмотрение.