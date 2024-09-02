Менеджер проекта нового BMW M5 объяснила ставку на тяжелый гибрид. Даниэла Шмид в обстоятельной беседе с румынским изданием Autocritica раскрыла философию «эмки». Маркетолог заявила: ставка на заряжаемый гибрид обусловлена функциональностью и гибкостью: дескать, без активации ДВС можно проехать до 69 километров, а связка с V8 обеспечивает выдающуюся динамику. При этом BMW утверждает, что батарея «не сильно утяжелила всю систему».

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Гибридный BMW M5 весит 2435 килограммов, то есть снаряжённая масса суперседана больше, чем у рамного внедорожника Chevrolet Tahoe! Однако Даниэла Шмид настаивает, что никто из протестировавших новинку не остался разочарован. Что касается сообщений в соцсетях, то к ним в BMW относятся снисходительно: мнения людей, которые делают поспешные выводы, маркетолог сравнила с дегустаторами вин, не пробовавшими напиток.

Рост массы и габаритов Даниэла Шмид назвала естественной эволюцией, поскольку к новым автомобилям предъявляют определенные требования комфорта, безопасности и экологии. Впрочем, менеджер проекта BMW M5 признала, что на гоночной трассе лишние килограммы могут навредить. Однако статистика показывает, что реальные покупатели суперседана практически не выезжают на трек.

Даниэла Шмид дала понять, что разработчики отказались от идеи лишить BMW M5 двигателя внутреннего сгорания или прибегнуть к даунсайзингу. Дескать, в США «абсолютно необходим» мотор V8. Вдобавок, уровень технологий в данный момент таков, что оптимальной с точки зрения производительности посчитали