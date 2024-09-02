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На продажу выставили один из первых ВАЗ-2102. Цена удивит

В Новосибирске выставлен на продажу универсал ВАЗ-2102, который был собран в первый день начала производства данной модели - 21 сентября 1971 года. Несмотря на то, что автомобиль прошёл через комплекс реставрационных мероприятий, он всё равно уникален, так как до наших дней дожили единицы ранних "двоек".

На продажу выставлен один из самых первых ВАЗ-2102
© Российская Газета

Внешне и технически ВАЗ-2102 находится в идеальном состоянии. Продавец на "Авито" уверяет, что на универсал установлен новый кoнвeйeрный двигатель 1971 гoдa - атмосферник 1.2 литра мощностью 64 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатой МКП.

Владелец намерен выручить за автомобиль 6 000 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о "капсуле времени" - ВАЗ-2102, который всю жизнь простоял в гараже с начала 70-х.

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