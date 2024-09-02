На продажу выставлен один из самых первых ВАЗ-2102

В Новосибирске выставлен на продажу универсал ВАЗ-2102, который был собран в первый день начала производства данной модели - 21 сентября 1971 года. Несмотря на то, что автомобиль прошёл через комплекс реставрационных мероприятий, он всё равно уникален, так как до наших дней дожили единицы ранних "двоек".

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Внешне и технически ВАЗ-2102 находится в идеальном состоянии. Продавец на "Авито" уверяет, что на универсал установлен новый кoнвeйeрный двигатель 1971 гoдa - атмосферник 1.2 литра мощностью 64 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатой МКП.

Владелец намерен выручить за автомобиль 6 000 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о "капсуле времени" - ВАЗ-2102, который всю жизнь простоял в гараже с начала 70-х.