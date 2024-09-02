Раскрыта внешность нового суперкара Aston Martin Vanquish c V12. В соцсетях раньше времени растиражировали официальные снимки многоцилиндрового купе. Вопреки первоначальному плану Aston Martin Vanquish сохранил переднее расположение двигателя и не променял V12 на V8: купе разработано по канонам 2000-х. Длинный капот и характерные фары сочетаются с хитрыми фонарями и интересной кормой в стиле мелкосерийных проектов ателье Zagato.

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Судя по пропорциям, основой для Aston Martin Vanquish мог послужить актуальный суперкар DB12, однако общих кузовных деталей не замечено: экстерьер нарисован заново. Главная обновка под капотом: ожидается локально модернизированный 835-сильный двигатель V12 с двумя турбокомпрессорами.

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Основным конкурентом новинки станет Ferrari 12Cilindri: соразмерное переднемоторное купе с атмосферным V12. У других моделей концепция отличается: либо двигатель расположен за кокпитом, либо ставка сделана на агрегаты с меньшим числом цилиндров. В линейке Aston Martin возрождённый Vanquish заменит заслуженный DBS.

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Все подробности о британском суперкаре раскроют в ближайшие часы, ведь премьера запланирована на 2 сентября. Звук двигателя пресс-служба Aston Martin уже дала послушать, а после утечки фотографий интрига в характеристиках, ценах, тиражах и сроках начала поставок.