Эксперт назвал главный недостаток подключаемых гибридов

Названы главные недостатки подключаемых гибридов. Тест-редактор Motor.Ru Дмитрий Ласьков протестировал большинство продающихся в России автомобилей с гибридной силовой установкой, которая способна заряжаться от внешней электросети, и перечислил ситуации, в которых покупка моделей подобного типа имеет смысл.

Тест-редактор издания Motor.Ru Дмитрий Ласьков назвал условия, при которых подзаряжаемые гибриды имеют практический и экономический смысл. Эксплуатация показывает, что одновременное сочетание всех этих условий встречается довольно редко.

На первый взгляд подключаемый гибрид кажется наиболее универсальным типом силовой установки, потому что он может всё: и по городу на электричестве, и в долгое путешествие на бензине. Но подобные машины выполняют весь спектр возможных задач на посредственном уровне — хуже, чем в отдельности электромобиль или модель с ДВС закрывает те потребности, на которые ориентирована каждая из них.

Сценарий использования, при котором подзаряжаемый гибрид показывает преимущества своей силовой установки, исчезающе редко встречается на практике. Для того, чтобы выбрать автомобиль подобного типа, необходима целая комбинация факторов.

А именно, это должен быть пользователь, у которого:

- есть возможность купить достаточно дорогой (как класс) плагин-гибрид

- при этом отсутствует возможность иметь второй автомобиль

- по какой-то причине есть желание ездить на электротяге

- отсутствуют высокие требования к динамике и управляемости

- ежедневные перемещения ограничиваются радиусом 20 километров

- в месте парковки имеется постоянный доступ к электросети

- минимум пару раз в год совершаются поездки на дальние расстояния

Если хотя бы несколько из вышеприведённых пунктов не выполняются, то разумным будет не тратить лишние средства на гибридную модель. Поскольку при любых других сценариях плагин-гибриды склонны проявлять недостатки и бензиновых, и электрических машин, а не их достоинства.

Например, тем, у кого нет возможности регулярно подключаться к зарядке, гибрид не подходит ввиду невозможности регулярно пользоваться благами электрической составляющей системы. А тем, кто часто ездит на большие расстояния, гибрид бесполезен из-за повышенного расхода топлива, вследствие большей массы электромоторов и батарей, а также более низкого КПД силовой установки в режиме генерации электроэнергии с помощью ДВС. При этом у плагин-гибридов, в отличие от полноценных электромобилей, отсутствует быстрая зарядка. Поэтому в путешествии придётся потратить на зарядку батареи больше времени, чем впоследствии займёт её разрядка в движении.