В Узбекистане вместо Exeed теперь собирают Hyundai

Завод, раньше выпускавший Exeed для Узбекистана, теперь собирает Hyundai. Предприятие Asaka Motors в Джизаке приступило к производству автомобилей южнокорейской марки Hyundai, пишет Autostrada.uz. Линейка локализированных моделей включает Elantra, Tucson, Sonata, Santa Fe, Palisade и Staria, в продажу они поступят в сентябре. Однако в России ждать автомобили узбекистанской сборки не стоит — ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) заявил, что поставлять эти машины в нашу страну экономически невыгодно.

Модельная линейка Hyundai, производство которой организовали на мощностях Asaka Motors вместо китайских Exeed, будет ориентирована на внутренний рынок Узбекистана и быстрорастущие рынки Центральной Азии. А вот в Россию выгоднее поставлять автомобили из стран, которые входят в таможенный союз, в частности, из Казахстана и Республики Беларусь.

«Автострада» пишет, что Hyundai в Узбекистане решила отказаться от бюджетных автомобилей, в частности, от производства недорогого кроссовера Сreta. На сегодняшний день самая доступная модель корейской марки на местном рынке — Hyundai Elantra, которая стоит от 344 миллионов сум, что в пересчете на рубли составляет 2,48 миллиона.

Что же касается Exeed, который ранее собирали крупноузловым методом на заводе Asaka Motors, то планы были амбициозные. Планировалось выпускать практически всю гамму китайских кроссоверов (VX, TXL и LX) в количестве 20 тысяч единиц в год, и в перспективе перейти на производство по полному циклу.

В Россию автомобили Exeed поставляют из Китая, однако по неофициальной информации, сборку VX могут организовать на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье. А модели Hyundai попадают на наш рынок параллельными путями, бывший же завод компании переименован в «Автозавод АГР», и там собирают модели под маркой Solaris.