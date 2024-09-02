Средняя выплата по ОСАГО в России установила новый рекорд

Средняя выплата по ОСАГО в июле 2024 года достигла нового рекорда и составила 111 809 рублей, это на 22% больше, чем средняя выплата по обязательной "автогражданке" в июле прошлого года (91 569 рублей). Общая средняя выплата за семь месяцев 2024 года составила 96,3 тысячи рублей, она выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 13% (85,6 тысяч рублей). Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

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При этом средняя стоимость полисов снизилась. В июле этого года она составила 7 528 рублей, то есть снизилась на 4% или на 313 рублей по сравнению со средней премией в июле 2023 года. По итогу семи месяцев 2024 года общая средняя премия составила 7 635 рубля, что меньше на 1,5%, чем средняя премия за аналогичный период в прошлом году (7 749 рублей).

"Средняя выплата по ОСАГО продолжает расти: так в июле этого года она показала значительный рост и достигла рекордных 111 809 рублей, что на 22% больше, чем в июле 2023 года и больше на 12% чем в начале года - в январе 2024 г. А средняя премия продолжает падение, в июле 2024 года она составила 7528 рублей и снизилась на 4% в сравнении с таким же периодом в прошлом года или на 7% по сравнению с началом этого года", - сказал Евгений Уфимцев.

Количество урегулированных убытков по итогам семи месяцев этого года составило 1,2 миллиона штук (на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году). Общая сумма выплат за этот период составила 117 миллиардов рублей - на 21% больше, чем по итогам семи месяцев прошлого года. Количество заключенных договоров за этот период составило 24,6 миллиона договоров, рост на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 187,7 миллиардов рублей - рост 3% по сравнению с семью месяцами 2023 года.