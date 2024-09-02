Представлен совершенно новый Audi Q5

Audi кардинально изменила кроссовер Q5 в новом поколении. В «третьей» генерации поменялось буквально всё — от дизайна экстерьера и интерьера до платформы. Audi представила как стандартный Q5, так и «заряженный» SQ5, подтвердив, что в Европе новинку предложат с «мягкогибридными» установками. Цены стартуют с отметки в 52,3 тысячи евро (5,2 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня) и достигают 82,9 тысячи (почти 8,3 миллиона рублей) за SQ5.

© Motor.ru

Что касается дизайна, то Q5 эволюционировал: преобразилась радиаторная решетка, рисунок которой теперь составлен из крупных сот, напоминающих звенья цепи, появилась иная «световая подпись» головной оптики, фонари стали уже и соединены тонкой полосой единого стоп-сигнала, а в задний бампер интегрированы крупные прямоугольные парубки выхлопной системы. Изменились даже шильдики — в четырех кольцах больше нет отверстий, они стали «глухими».

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

И если экстерьер эволюционировал, то в интерьере произошла революция — отныне у Q5 трехэкранный кокпит, который мы уже видели у нового A5 и который в самой Audi именуют «цифровой сценой». Он состоит из 11,9-дюймовой приборной панели, центрального тачскрина диагональю 14,5 дюйма и дополнительного экрана для пассажира спереди на 10,9 дюйма. За дополнительную плату доступен и проекционный дисплей.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

В основе кроссовера лежит «тележка» Premium Platform Combustion (PPC), которая представляет собой модернизированный вариант платформы MLB Evo и на которую уже перебралось семейство A5. В европейской линейке присутствуют только «мягкие» гибриды (MHEV) с 48-вольтовой электрической системой, обеспечивающей прибавку в 24 лошадиные силы. Коробка передач безальтернативная, это семиступенчатый «робот» S tronic с двойным сцеплением.

А вот двигателей на первом этапе будет три: «базовый» 2.0 TFSI мощностью 204 лошадиные силы (полный привод quattro является опцией), дизель 2.0 TDI того же объема (такой Q5 только полноприводный) и топовый трехлитровый V6 TFSI на 367 сил, положенный заряженному SQ5.

Audi уже восемь лет производит Q5 в Мексике, там же «пропишется» и модель нового поколения.

Стоит отметить, что дела у кроссовера актуальной генерации последнее время шли плохо — продажи падали и в Европе, и в США. По данным JATO Dynamics, за первую половину 2024 года европейцы купили меньше 15,7 тысячи Q5, что на 29 процентов меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Спрос на кросс-купе Q5 Sportback сократился и вовсе на 44 процента, до 9,2 тысячи штук. В Штатах семейство по итогам шести месяцев разошлось тиражом 24 571 экземпляр, что соответствует падению на 30 процентов. Остается надеятся, что и европейцам, и американцам придется по вкусу дизайн «третьего» Q5.