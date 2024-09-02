Ретрокупе Hyundai N Vision 74 станет серийным

Купе Hyundai N Vision 74 с дизайном в стиле ретро можно будет купить. Компания Hyundai дала зеленый свет проекту серийной версии N Vision 74 — шоу-кара в духе концепта Pony Coupe образца 1974 года руки Джорджетто Джуджаро. Слухи о том, что N Vision 74 двухлетней давности наконец-то будет запущен в производство, ходят уже не первый год, однако теперь это подтверждено официально.

Шоу-кар Hyundai N Vision 74 вызвал бурный восторг еще в 2022 году, однако южнокорейская марка не спешила с анонсом серийной версии. В 2023-м появилась неофициальная информация, что Hyundai все же работает над «товарным» вариантом купе, причем за разработку дизайна взялся Фабрицио Джуджаро, сын Джорджетто Джуджаро. И это давало надежду на то, что спорткар сохранит стиль ретро, который так пришелся по душе публике.

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

Открытым оставался вопрос о том, какая силовая установка достанется серийному N Vision 74. Дело в том, что у концепта была сложная установка: задние колеса приводили в движение два электромотора суммарной мощностью 680 лошадиных сил, а спереди был установлен водородный электрохимический генератор на 129 сил. Два углепластиковых баллона с водородом установили поперечно над задним мостом и электромоторами, они в сумме вмещают 4,2 килограмма газа.

По данным Hyundai, на одной зарядке/заправке купе способно проехать до 600 километров, с места до «сотни» оно разгоняется за четыре секунды, а максимальная скорость превышает отметку в 250 километров в час.

Логично предположить, что серийному автомобилю столь сложная комбинированная установка вряд ли достанется, к тому же, водородомобили до сих пор массово не распространены. Скорее всего, N Vision 74 станет полностью электрическим, причем его мощность может значительно возрасти — по предварительным оценкам, до 800 лошадиных сил.

С другой стороны, тираж N Vision 74 будет ограниченным — еще в конце прошлого года инсайдеры заявляли, что Hyundai соберет всего 100 таких машин, только 70 из которых смогут ездить по дорогам общего пользования, а оставшиеся 30 предназначены для участия в автоспортивных соревнованиях.

Старт производства Hyundai N Vision 74 замечен на 2030 год. Сообщается, что модель будет представлена на рынке под именем Pony Coupe.