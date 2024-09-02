Марка Tank предлагает зафиксировать стоимость ТО

Для внедорожников Tank можно приобрести сервисный контракт. Сервисный контракт — это полный комплекс из пяти плановых технических обслуживаний (ТО), для которых зафиксированы состав, стоимость и условия работ. И если техобслуживание подорожает, для тех, кто заключил контракт, будут действовать заранее установленные цены.

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Как отмечает пресс-служба китайского премиум-бренда, посетитель сервисного центра, заключивший сервисный контракт, может рассчитывать на квалифицированное выполнение работ, оригинальные запасные части и омологированные расходные материалы.

Что касается регламента ТО, то первое посещение сервиса должно состояться через 10 000 километров или один год. Все последующие — через 15 000 пробега или один год. Купить контракт можно для любого внедорожника, пробег которого не превышает 10 000.

Между тем, оказались раскрыты сроки начала продаж Tank 700 на российском рынке. Новинка станет самой мощной и роскошной во всей линейке GWM.