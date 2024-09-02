Ford предложил заводской чип-тюнинг для вездеходов Raptor. Американская марка схитрила и предусмотрела возможность перепрошивки электронного блока управления двигателем без ущерба для надёжности. Для турбомоторов расклад типичный, но только Ford решился брать с клиентов деньги за чип-тюнинг: форсировкой пикапов Ranger Raptor и внедорожников Bronco Raptor можно заняться у официальных дилеров! Услуга стоит 825 долларов: зато не в ущерб гарантии.

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В открытом доступе Ford разместил графики мощности и крутящего момента без прошивки и после калибровки блока управления двигателем. Интересно, что изначально бензиновый V6 3.0 настроен на разную отдачу: у пикапа на 411 лошадиных сил и 583 Нм, у внедорожника — на 424 лошадиные силы и 597 Нм. Однако после апгрейда производительность одинаковая: 461 лошадиная сила и 727 Нм.

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Ford сохраняет официальную гарантию три года или 58 тысяч километров даже после чип-тюнинга. О динамических характеристиках пикапа и внедорожника с форсированным V6 автопроизводитель умолчал. Другие двигатели «голубого овала» тоже можно прокачать у дилера: речь идёт о 2,3-литровом и 2,7-литровом агрегатах того же семейства EcoBoost.

Некоторые сторонние ателье тоже предлагают солидную гарантию на свои проекты. Например, в Hennessey Performance готовы бесплатно устранять неисправности до трёх лет (или 58 тысяч километров), однако цены тюнинг-китов высоки, и постпродажное обслуживание наверняка учтено в прайс-листах.