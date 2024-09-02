Автомобили Solaris подорожали на 15-130 тысяч рублей

Последняя неделя августа отметилась корректировкой рекомендованной стоимости автомобилей бренда Solaris, которые выпускаются на бывшем заводе "ХММР" в Санкт-Петербурге группой компаний "АГР".

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По информации "Автостата", Solaris HS (Hyundai Solaris) с автоматической коробкой передач стал дороже на 15-130 тысяч рублей. Цены на седан с этой КП теперь составляют 2 031 000 - 2 300 000 рублей.

Аналог - седан Solaris KRS (Kia Rio седан), доступный только с "автоматом" - подорожал на 30-130 тысяч рублей - до 2 068 000 - 2 307 000 рублей. Кросс-хэтчбек Solaris KRX (Kia Rio X) стал дороже на столько же, сколько и седан, РРЦ на модель составляет 2 094 000 - 2 475 000 рублей.

Кроссовер Solaris HC стал дороже на 98 000 - 113 000 рублей, но не уточняется, касается ли эта корректировка комплектаций с МКП. Так или иначе, диапазон цен на бывший Hyundai Creta составляет 2 597 000 - 2 930 000 рублей.